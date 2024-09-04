Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. «Роснефть» и Республика Саха (Якутия) на IX Восточном экономическом форуме заключили соглашение о финансировании строительства культурного центра в регионе.

Герб Якутии

Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Республики Саха Айсен Николаев. Согласно договору, на средства компании в селе Тас-Юрях построят многофункциональный культурный центр. В его состав войдут сельский Дом культуры, библиотека, почтовое отделение, актовый и спортивный залы.

У компании и правительства региона уже есть опыт сотрудничества в реализации крупных совместных проектов.

В 2023 году при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в «Роснефть») в школе села Тас-Юрях был создан центр профильного и цифрового образования «Точка роста» и отремонтированы кабинеты робототехники, 3D-моделирования, школьного пресс-центра. В школе также оборудовали телестудию, лингафонный кабинет и историко-краеведческий музей.

Кроме того, в год 100-летия Якутии в 2022 году «Роснефть» открыла Малую академию наук в селе Чапаево, которая стала хабом научно-исследовательской и проектной деятельности для школьников всего Дальневосточного региона. В новом здании учатся дети как из крупных городов, так и из отдаленных районов республики. Работа организована по модели образовательного центра «Сириус».

Также в 2023 году компания выделила средства на создание учебно-тренировочного центра «Фабрика процессов полного цикла нефти и газа» на базе Регионального технического колледжа в городе Мирном. Открытие центра запланировано в текущем году.