Уфа, 2 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В селе Елань-Чишма в Башкортостане открылся новый многофункциональный образовательный центр. Его построили в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и республикой.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» построила образовательный центр в Башкирии

Комплекс возвели на месте старой сельской школы, которая ютилась в деревянном здании, построенном 70 лет назад.

Площадь нового образовательного центра — более 2 тысяч кв. м. Под одной крышей находятся сразу три учреждения: детский сад, общеобразовательная школа и школа искусств. Здесь есть просторные кабинеты, мастерская, большая библиотека, столовая, а также спортзал, который легко трансформируется в актовый зал.

Центр полностью автономен: в нем расположены собственные модульная котельная и трансформаторная подстанция. На территории оборудовали детские и физкультурно-спортивную площадки, установили беседки, высадили кустарники и деревья.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» построила образовательный центр в Башкирии

В рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью» за последние пять лет уже реализовано более 40 проектов по строительству и реконструкции образовательных учреждений. Среди них — строительство полилингвальной школы-интерната на 300 мест в городе Нефтекамске, детских садов в селе Кушнаренково Кушнаренковского района и селе Старый Курдым Татышлинского района, учебного корпуса в детском оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района, школы в селе Раевский Альшеевского района, капитальный ремонт уфимского лесотехникума — старейшего средне-специального учебного заведения в столице Башкортостана.