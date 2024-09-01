Беслан, Северная Осетия, 1 сентября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Одну из улиц Беслана назовут в честь мэра Загреба Милана Бандича, который после теракта 2004 года организовывал отдых и реабилитацию детям, пострадавшим в результате трагедии, и помогал им впоследствии.

РИА Новости/Сергей Пивоваров Участники траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

В 2007 году Бандич был удостоен медали «Во славу Осетии», а в 2018 году президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы народов.

«В ближайшее время в Беслане будет открыта улица и названа именем Милана Бандича, который помогал нам на протяжении долгих лет. К сожалению, он скончался во время пандемии», — рассказал на пресс-конференции комитета «Матери Беслана» Ацамаз Мисиков, который в 2004 году находился среди заложников в школе.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 сентября в Беслане началась вахта памяти по погибшим в результате захвата заложников. Церемония началась во дворе школы № 1, где теперь находится Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. В 09:15 прозвенел школьный звонок, после чего в Храме-на-крови Новомучеников и Исповедников Российских началось заупокойное богослужение.

В сентябре 2004 года террористы захватили в бесланской школе 1128 заложников. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети. Также в ходе операции погибли 10 сотрудников ФСБ и двое сотрудников МЧС. Во время штурма спецназ уничтожил 31 террориста. Живым взяли Нурпаши Кулаева (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), его приговорили к пожизненному лишению свободы и отправили отбывать наказание в колонию «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.