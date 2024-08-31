Великий Новгород, 31 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Участник мотошоу в Великом Новгороде промахнулся мимо трамплина во время выполнения трюка и упал на землю. Видео с инцидентом появились 31 августа в социальных сетях.

кадр из видео

На кадрах видно, что после разгона мотоциклист в ярко-жёлтом костюме не смог приземлиться на трамплин. От удара о площадку он слетел с сиденья, к нему бросились люди.

Упавшим байкером оказался чемпион Кубка России по суперкроссу Алексей Орехов. Он получил незначительные ушибы и отказался от госпитализации после осмотра. Мотоциклист продолжил наблюдать за шоу с трибун, сообщает Life.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в Турции погибла российский байкер Татьяна Озолина, известная в Сети как МотоТаня. Она попала в ДТП, когда ехала по дороге из Измира в Бодрум вместе с двумя другими мотоциклистами. Байкер скончалась на месте аварии до приезда скорой.