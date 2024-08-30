Москва, 30 августа, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Все московские водохранилища, несмотря на высокую температуру воздуха, заполнены в достаточном объёме для обеспечения стабильного водоснабжения города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам благоустройства и ЖКХ Пётр Бирюков.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 71 и 91 процент соответственно», — сказал Бирюков журналистам.

По его словам, указанных резервов достаточно, чтобы обеспечить стабильную подачу питьевой воды вне зависимости от погодных условий в Москве.

Заммэра добавил, что в 2024 году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. Достигнутые результаты позволяют сохранять наполняемость столичных водохранилищ на оптимальном уровне, обеспечено их функционирование в штатном режиме, сказал он.

Бирюков также уточнил, что каждый день жители Москвы потребляют 2,8 кубометров воды, а специалисты следят за её качеством на всех этапах. На данный момент питьевую поду подготавливают на четырёх станциях Москвы — Восточной, Северной, Западной и Рублёвской, напомнил заммэра.