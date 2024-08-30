Москва, 30 августа, 2024, 18:15 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про цифровых пчел, пропавшую ракету, задержание Шрека и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

Центральный федеральный округ

В подмосковных Химках у наркодилеров изъяли более 150 искусственных фаллосов: в них хранили кокаин. «Рай и мкАД» пишет, что буквально все комнаты в квартире «были завалены этим добром». Фаллосы с начинкой уже были готовы отправиться к новым владельцам, но теперь доставлены в правоохранительные органы.

Дама в Шуе собиралась постирать одежду, загрузила машинку, нажала «старт» и вместо воды увидела огонь: машинка загорелась. Женщина не смогла потушить огонь, вызвала пожарных. Машинка все равно сгорела, зато квартира цела. «Плюс еще одна фобия», — грустят «Местные. Иваново».

Жителю Тулы так надоела банковская рассылка с предложением кредитов, что он не поленился и отправился в суд. На заседании банк не смог подтвердить согласие абонента на рекламную смс-рассылку, а суд признал ее ненадлежащей. Теперь, по словам «Тульской прессы», рассматривается вопрос о штрафе банка.

Меланхоличная корова устроила транспортный коллапс. Она вышла на трассу в Тульской области, остановилась и несколько часов невозмутимо стояла, не реагируя на сигналы автомобилей и вопли водителей. Потом вышла из состояния задумчивости и высокомерно ушла. «Возможно, одиночный пикет коровы стоит рассматривать как акцию протеста. Но против чего — мы не узнаем: плаката она не держала», — иронизирует «Страновед».

Таких проблем с передвижением по дорогам не могло быть у пожилого курянина. В свои 74 года он пробежал 149 километров за двое суток. «Курский пост» сообщает очевидное: мужчина является мастером спорта международного класса. Хотя все равно достижение впечатляет. Спорт — это жизнь!

Северо-Западный федеральный округ

«Сделайте отмену» — с такой просьбой в петербургский суд то ли пришел, то ли пришла то ли гражданин, то ли гражданка. Путаница объясняется тем, что этот человек три года назад исправил пол в документах (хирургического вмешательства не было) с женского на мужской. Теперь передумал и хочет опять считаться женщиной, при этом физически оставаясь мужчиной. Путанице удивляются «78 Новости».

Первый в России безалкогольный бар открыли и быстро закрыли в Санкт-Петербурге. Он продержался всего месяц. «Ночной губернатор» комментирует, что вообще-то «безалкогольный бар» это абсурд и такого быть не может. Вот и не стало.

Каждый третий житель Архангельска хотя бы раз плакал на работе, подсчитали статистики. И только 41 процент думает, что плакать на работе недопустимо. Зато почти каждый пятый плачет на рабочем месте регулярно и по разным причинам. «Сентиментальные архангелогородцы», — отмечает «Дед Помор».

Приволжский федеральный округ

Недолго радовались жители Кирово-Чепецка, когда в парке установили новую стелу с красивой космической ракетой. Спустя несколько дней ракета пропала, узнали «Новости Кирова». Жители в недоумении. Куда подевалась ракета? Неужели улетела?

Пермь распространила свое влияние на Намибию: там открылся центр образования на русском языке, от Пермского педагогического университета. «Вот такими небольшими шагами в самых неожиданных местах мира появляются очаги отечественной культуры», — полагает «Пермский глобус». Можно с уверенность сказать: теперь в Намибии станет больше людей, знающих о существовании Перми.

А в Мордовии оцифровали пчел. «Голос торамы» рассказывает, что платформа «Цифровой улей» позволяет наблюдать за пасекой удаленно, с телефона. А алгоритмы ИИ помогают пчелам делать мед и размножаться. Пока это все работает только на одной пасеке, но не исключено, что и другие мордовские пчелы попадут в «матрицу».

В Самарской области громко отпраздновали День баяна. «Злой самаритянин» объясняет, что баян был изобретен самарским гармонным мастером, поэтому город считается его исторической родиной. Главным событием, разумеется, стал концерт с игрой на «самарском инструменте».

Южный федеральный округ

Добро пожаловать в средневековье! Так можно оценить идею гражданки, которая в Сочи выводила бесов из двухлетнего сына. «ЧП Сочи» пишет, что судьи не оценили материнского порыва и осудили даму за истязание ребенка. О допустимости экзорцизма в XXI веке она сможет подумать в колонии общего режима, где проведет ближайший год.

В Анапе другая странная история из криминальной хроники. Задержаны Шрек, Кунг-фу Панда и Мелман. Точнее, граждане, которые в роли ростовых кукол докучали туристам. Двое задержанных — несовершеннолетние, уточняет «Кубанская телега». Их ждут штрафы.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе 47-летняя женщина вызвала такси, доехала до нужного места и попробовала расплатиться крупной купюрой. Сдачи не оказалось, разгорелся конфликт. Женщина-водитель предложила разменять деньги в магазине. Клиентка отказалась и потребовала отвезти её обратно. В итоге драка и сломанная нога пассажирки. Возбуждено уголовное дело, передает «SOS Ставрополь».

Уральский федеральный округ

В Курганской области прогремел мощный взрыв. Разлетелся в дребезги самогонный аппарат! Так мощно, что ударная волна сломала балконную раму, а часть обшивки дома оказалась на деревьях рядом с ним. По счастью, никто серьезно не пострадал, знает «ЧП Курган». Слова о вреде алкоголя получили новые нюансы.

Сибирский федеральный округ

Нервные сотрудники оказались в автосалоне Новосибирска. Полгода назад мужчина купил у них машину, на днях приехал по гарантии на обслуживание, пишет «Инцидент Новосибирск». Мужчине отказали в услуге, он вернулся еще несколько раз и в конце концов в автосалоне от него устали и прострелили мужчине ногу.

Дальневосточный федеральный округ

Интересный конфликт пришлось разбирать амурскому суду. Девочку без объяснения причин исключили из танцевального кружка. Мама обиделась и потребовала компенсацию морального вреда за причиненный ребенку стресс. Суд проникся, в пользу мамы ребенка взыскали 30 тысяч рублей, сообщает канал «Новости Благовещенска и не только».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 6 сентября.