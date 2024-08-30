Махачкала, 30 августа, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Телеканал RT совместно с правительством Дагестана проведёт II международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Мероприятие пройдёт с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре им. Салаватова в Махачкале. В преддверии открытия кинофестиваля авторы и герои фильмов программы рассказали о создании картин.

RT.ru Кадр из фильма Руслана Гусарова и Артёма Сомова «Будем жить!»

На церемонии открытия фестиваля военкор, автор RT Documentary Руслан Гусаров представит ленту «Будем жить!». Эта его совместная работа с главным режиссёром RT Documentary Артёмом Сомовым. Лента рассказывает о силе духа, воле и вере настоящих людей. В центре сюжета три полные драматизма и любви к жизни истории: ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжёлые ранения, но выжили и не сломались.

«Этот фильм не о сколько войне, её ужасах и последствиях. Но прежде всего о простых воинах Добра и Света, защитниках многонационального русского мира, о великой силе духа и любви к жизни», — рассказал Руслан.

Руслан Гусаров был свидетелем событий в Дагестане в 1999 году, когда он работал репортёром теленовостей, а сейчас он освещает вынужденную спецоперацию России на Украине как военный документалист. «Могу сказать, что в обоих случаях речь однозначно идёт о национальной безопасности, целостности России, защите людей. И мы вновь свидетели мудрости и человечности народов нашей страны, смелости и героизма наших ополченцев, армии и флота», — поделился он.

На фестивале пройдёт показ документальной картины «Я иду домой» об освобождении Артёмовска. Фильм рассказывает историю заместителя командира разведвзвода. Его отца и сына, мирных людей, убили в 2014 году на Украине, после чего бросил всё — хорошую работу, друзей — и уехал воевать. Теперь, в 2023-м, освобождает Артёмовск, выводя стариков, женщин и детей из-под обстрелов.

На показ фильма в Дагестане гостей пригласил один из героев фильма — боец с позывным Берет, который сейчас находится на передовой.

«Мы как участники событий, показанных в фильме «Я иду домой», хотим пригласить вас на показ», — сказал он. Боец поделился, что сейчас он продолжает выполнять боевые задачи в составе группировки войск «Север». «Отдельно хотелось бы поблагодарить народ Дагестана за достойных сынов Отечества, которые в составе наших рядов также выполняют задачи и пожелать народу Дагестана мирного неба над головой», — подчеркнул боец.

На фестивале «RT.Док: Время наших героев» в Дагестане также будет представлена картина независимого итальянского журналиста Элизео Бертолази «Люди без мира». Он лично будет на показе и ответит на вопросы гостей.

В фильме Элизео Бертолази рассказы мирных жителей Донецка: школьников, учителей, врачей, женщин на детской площадке. Они сохраняют позитивный взгляд на мир, спокойно говорят об ежедневных обстрелах со стороны украинских военных и с улыбкой добавляют, что жизнь продолжается. фильме «Люди без мира» истории простых людей, которые борются за свой дом и не хотят оставлять Родину.

«Я просто стараюсь говорить правду через истории обычных людей. Русские или итальянцы — правда не зависит от гражданства. Истина принадлежит душе человека», — говорит Элизео.

Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Фестивальная программа насчитывает более 70 фильмов. Это ленты федеральных и региональных каналов, а также независимых авторов и режиссёров, в том числе зарубежных. Показы фильмов международного фестиваля состоялись в 18 странах, в том числе странах НАТО. В России «RT.Док: Время наших героев» прошёл в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске и Волгограде. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и на Донбасс. Показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и в госпитале.