Москва, 30 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила впервые вошла топ-10 богатейших женщин России по версии Forbes.

spbgasu.ru Людмила Коган

Людмила Коган заняла седьмое место в рейтинге самых богатых россиянок. По информации журналистов, её состояние оценивается в один млрд долларов. В основе её активов находится контрольный пакет акций банка «Уралсиб» (входит в двадцатку крупнейших в РФ). В материале также уточняется, что в июне Коган получила от организации дивиденды на сумму 7 млрд рублей.

Кроме того, вдова бизнесмена является владелицей крупной лизинговой компании «Интерлизинг», а также долей в фирмах из инвестиционно-строительной группы «БФА-Девелопмент».

Первое место в рейтинге богатейших женщин в России занимает основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, её капитал составил 5,5 млрд долларов, на втором месте частный инвестор Татьяна Литвиненко с капиталом в 2,45 млрд долларов, на третьем — дочь партнёра Алишера Усманова Андрея Скоча, Варвара, её капитал составил 2,2 млрд долларов.

Владимир Коган (1963–2019) был крупным акционером и председателем наблюдательного совета банка «Уралсиб». Кроме того, он являлся бывшим совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга и вёл активную государственную деятельность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший президент «Лукойла», совладелец нефтяной компании Вагит Алекперов снова возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год.

Второе место в рейтинге занял председатель правления «Новатэка», председатель совета директоров холдинга «Сибур» Леонид Михельсон (дивидендный доход 105 млрд рублей), третье — совладелец «Сибура» Геннадий Тимченко (84,6 млрд рублей), четвёртое — бизнесмен Алишер Усманов (79,9 млрд рублей), пятое — основатель компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин (77,6 млрд рублей).