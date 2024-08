Берлин, 29 августа, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина» 81-летний немецкий миллиардер Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней россиянке по имени Алина. Об этом пишет газета Bild.

Социальные сети Хорст-Дитер Эш с женой

Отмечается, что скромная свадьба, на которую пригласили 22 гостя, состоялась ещё 3 июля. Пару обвенчали в часовне отеля на мексиканском курорте One and Only.

Сразу после венчания в часовне окрестили младенца, который родился у пары в мае. На свадьбе подавали шампанское, томатный суп, томлёные креветки и мексиканский десерт чуррос. Музыку исполнял ансамбль мариачи.

Эш признался, что это был лучший день в его жизни. Он добавил, что его ошеломило сочетание свадьбы и крещения.

Миллиардер рассказал, что его невеста из богатой семьи, она училась в Санкт-Петербурге и Москве. Он отметил, что старается баловать Алину, как прежде делали её родители.

«Речь идёт не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов», — сказал Эш.

Предприниматель превратил нью-йоркское модельное агентство «Вильгельмина», купленное в 90-е годы, в одно из крупнейших в мире. В последние годы Эш занимался продажей элитной недвижимости, но потом отошёл от дел, чтобы проводить время с семьёй.