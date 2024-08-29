Москва, 29 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Призёры премии «Экология — дело каждого» из Китая, Индии и Ливана впервые участвуют в Международной школе по экологии на площадке МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Пресс-служба Росприроднадзора Светлана Радионова

По её словам, во время обучения они узнают о передовых направлениях работы в области экологии и обращения с отходами. Всего на конференцию приглашены 25 представителей из 11 стран. Вторая Международная школа по экологии пройдёт с 26 августа по 4 сентября на базе Химического факультета МГУ.

Призеров премии Росприроднадзора ждут лекционные и практические занятия под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов, а также живое общение с коллегами из разных стран и экспертами в области экологии. Они узнают об актуальных технологиях по обращению с опасными отходами, методах ликвидации объектов накопленного экологического вреда, проблемах Арктики и путях их решения, способах улучшения климатических условий.

Кроме того, на вторую Международную школу по экологии приглашены представители Азербайджана, Белоруссии, Египта, Индии, Китая, Ливана, Монголии, Нигерии, Туниса, Турции, Узбекистана. Светлана Радионова отметила, что эти страны также активно участвуют в премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».

Конкурсанты из Китая — многократные победители и ежегодно занимают призовые места, что является во многом заслугой талантливого педагога и руководителя английской школы в городе Гуанчжоу Тана Чжихуа. Для него в премии стали важны не материальные призы, а возможность получить дипломы за подписью главного эколога России. Тан Чжихуа вдохновляет своих учеников на участие в проекте, прививает им основы экологического воспитания, учит ценить красоту природы. В каждом сезоне сотни детей присылают свои работы — рисунки, видеоролики, фотографии в защиту экологии. За экологическое просвещение Чжихуа Тан был удостоен благодарности от Росприроднадзора, которую вручили послу Китайской Народной Республики в России.

«Для меня огромная честь получить диплом от главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Это лучший подарок. Всё, что я делаю для популяризации бережного отношения к природе — идет от чистого сердца. Я уверен, что привлечение детей к решению экологических задач — дело каждого человека», — отметил Чжихуа Тан.

В конференции МГУ также участвуют президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас и известный журналист, аналитик, писатель из Дели Рамачандаран Шастри.

Галина Аббас — голос международной премии «Экология — дело каждого» в Ливане. Она неоднократно присылала свои работы, участвовала ее семья, дети, друзья. Галина также проводит большую работу по вовлечению подростков и молодежи к участию в экологических проектах. Большинство ее подопечных стали призерами и победителями Премии, их работы были особо отмечены членами жюри.

«Мы в Ливане очень много работаем с молодёжью, и вся надежда именно на нее», — сказала Галина Аббас. «Вопросы экологии крайне актуальны для Ливана и нам очень важно, что дети и взрослые могут принимать участие в такой инициативе», — отметила она.

Большой вклад в популяризацию экологической культуры в Индии вносит Рамачандаран Шастри — автор множества книг о международных отношениях. Он рассказывает индийским школьникам о премии Росприроднадзора и возможности проявить заботу об экологии. Писатель помог незрячим и слабовидящим ребятам из интерната подготовить конкурсные работы и продолжает вовлекать детей в природоохранную тему.

«Многие страны во всем мире, включая как Индию, так и Россию, включены в экологическую повестку и заинтересованы в охране окружающей среды и борьбе с загрязнениями», — подчеркнул Рамачандаран Шастри. Он подчеркнул, что важность экологии очевидна для всех: для школьников, рабочих, бизнесменов, для индустрии и экономики.

«Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. В четырех сезонах поступили заявки 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении более чем в 100 российских вузов, включая ВШЭ, РУДН, МГТУ имени Н. Э. Баумана и другие.