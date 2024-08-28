Магас, 28 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Проект благоустройства главной достопримечательности Назрани стал одним из победителей IX всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его результаты огласили на состоявшемся в Калуге всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». При выборе проектов конкурсная комиссия оценивала качество архитектурных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, а также применение экологичных материалов.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Проект благоустройства главной достопримечательности Назрани получил 103 млн рублей

«Приятно получать такие вести, но хотелось бы, чтобы и другие наши города участвовали в подобных конкурсах и побеждали», — заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, речь идет о серьезном шансе для благоустройства территории и успешного развития городской архитектуры. «Это также часть работы, направленной на повышение культурного уровня жителей республики. Когда дети растут в ухоженной, комфортной, красивой среде, они не будут мириться с худшими условиями, будут стремиться улучшать эту среду, сохранять её», — сказал Калиматов.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Проект благоустройства главной достопримечательности Назрани получил 103 млн рублей

Проект по благоустройству территории вокруг городского пруда в Назрани стал результатом совместной работы с командой консалтингового бюро «Партисипация», а при выборе концепции власти основывались на мнении горожан. Главная природная и рекреационная зона Назрани преобразится, став функциональным и привлекательным общественным пространством. Разработчики проекта разделили территорию на пять зон, исходя из основного назначения выделенных участков. Это зона для проведения мероприятий, крупная игровая зона, место отдыха взрослых с лодочной станцией, спортивная зона, и так называемая зона уединения. Запланировано устройство детской площадки, разделенной на три части для учета интересов разных возрастных групп.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Проект благоустройства главной достопримечательности Назрани получил 103 млн рублей

В дизайне малых архитектурных форм гармоничное отражение получили национальные традиции и узоры. На реализацию проекта Назрань получит 103 миллиона рублей. Ожидается, что уже в следующем году начнется строительство, завершение которого запланировано на 2026-й.