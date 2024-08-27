Краснодар, 27 августа, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Перед аграриями Кубани стоит стратегическая задача — сделать так, чтобы на столах всех россиян были кубанские яблоки. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе визита на крупное сельскохозяйственное предприятие Горячего Ключа.

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоки

Как сообщает пресс-служба администрации региона, губернатору показали сады интенсивного типа, заложенные с участием средств господдержки, линию по сортировке, калибровке и фасовке яблок, а также фруктохранилище.

«Яблоки — продукция, которая всегда востребована у жителей края и тех, кто приезжает к нам на отдых,— отметил Вениамин Кондратьев. — И сейчас перед нами стоит стратегическая задача — сделать так, чтобы на столах всех россиян были наши кубанские яблоки. Для этого необходимо помогать аграриям, увеличивать площадь садов, оказывать таким предприятиям господдержку».

По словам губернатора, в этом году на развитие садоводства выделили 1,1 миллиарда рублей федеральных и краевых средств. Садоводы могут получить и субсидию на мелиорацию. «По краевой программе предоставляем гранты на закладку садов и приобретение холодильного оборудования для хранения плодово-ягодной продукции. В 2024 году на это направили 60 миллионов рублей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор посмотрел ведущее садоводческое предприятие муниципалитета — УК «Мост-Агро». Как рассказал заместитель генерального директора Олег Шевченко, компания занимается садоводством и оптовой торговлей фруктами. Общая площадь садов превышает 185 га. Продукцию поставляют в города и районы края, а также другие регионы страны — от Санкт-Петербурга до Новосибирска. Весной 2024 года также заложили сады суперинтенсивного типа площадью 20 га. Для этого использовали меры господдержки — грант «Малый сад», инвестиционный кредит и собственные средства. По словам Олега Шевченко, с этой площади планируют получить урожая столько, сколько даст сад интенсивного типа площадью в 100 га.

Также Вениамин Кондратьев посмотрел фруктохранилище предприятия, рассчитанное на 2 тыс. тонн продукции. В нем яблоки хранят в охлажденном состоянии, при необходимости — в регулируемой газовой среде. «Таких производств в регионе должно быть как можно больше», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.