Тверь, 27 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Готовность образовательных организаций Тверской области к началу учебного года обсудило правительство региона. «Именно в школе ведется формирование личности, — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя. — Мы продолжаем линию патриотического воспитания детей и молодежи. В настоящее время примером являются герои истории сегодняшнего дня — участники специальной военной операции, а также наши ветераны».

Пресс-служба правительства Тверской области Руденя: тверские школы продолжат линию патриотического воспитания

С нового учебного года в школьную программу включен предмет «Основы безопасности и защита Родины». Его преподавателями во многих школах станут участники СВО, ветераны боевых действий.

«С самого начала учебного года необходимо наладить связи с будущими работодателями, перспективными предприятиями области. И школы, и колледжи должны быть в контакте с этими компаниями. К примеру, уже сложилась хорошая практика посещения детьми производств с экскурсиями, знакомства с профессиями», — отметил губернатор.

В ряде учреждений образования будут действовать профориентационные специализированные классы — инженерные, медицинские, агроклассы, психолого-педагогические.

Глава региона обозначил ключевые направления, по которым велась подготовка к новому учебному году. Это кадровое обеспечение, укрепление материально-технической базы учреждений образования, укомплектованность их средствами обучения и учебниками, организация питания и подвоза учащихся, создание условий для комплексной безопасности.

В этом году в Тверской области модернизированы 208 школ и детских садов. Также продолжено создание в учреждениях цифровой среды, открытие центров дополнительного образования «Точка роста», «IT-куб».

«Все эти изменения должны носить постоянный характер, с учетом технологического развития страны и системы образования: это обустройство в учреждениях беспроводного интернета, оборудование санитарных комнат и столовых, создание условий для комплексного развития детей», — подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании обсудили помощь к новому учебному году семьям, прибывшим в регион из Курской и Белгородской областей.