Махачкала, 27 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Сергей Галанин и группа «СерьГа» выступят 4 сентября на торжественной церемонии открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Дагестане. Мероприятие, посвящённое героям специальной военной операции, пройдёт с 4 по 6 сентября в Кумыкском театре им. Салаватова.

RT.ru «СерьГа»

Российская рок-группа уже в шестой раз выступит в рамках фестиваля. Ранее Сергей Галанин и группа «СерьГа» исполнили свои композиции перед жителями Москвы, Краснодара, Иркутска, Курска и Волгограда.

«Мы добрые друзья фестиваля, и для меня лично и для всех участников группы большая честь — выступать перед участниками СВО и неравнодушными к нашим парням зрителями», — сообщил Сергей Галанин. Он подчеркнул, что жители Дагестана всегда отличались мужеством и храбростью. «Доказательством служит то, что с начала СВО уже 12 бойцов из республики стали героями России. Наши песни — о тех, кто не сдаётся», — сообщил Сергей Галанин.

На церемонии закрытия фестиваля выступит рок-группа «Зверобой». Музыканты с 2015 года ездят с концертами в Донбасс, возят гуманитарную помощь, одними из первых на культурном фронте поддержали присоединение новых республик к России.

«Почётно оказаться среди талантливых и по-русски правдивых режиссёров-документалистов, военкоров, тех, кто сейчас впечатывает героику момента в историю Родины, — поделился солист группы «Зверобой» Александр Носков. — Наше творчество — тоже документальное, в наших песнях события, которые происходят с нашей страной».

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» в Махачкале состоится с 4 по 6 сентября. Событие проходит в годовщину 25-летия разгрома международных бандформирований на территории региона. В программе фестиваля — 15 фильмов о героях СВО, военных, медиках, волонтёрах, военкорах, деятелях культуры, а также о событиях 1999 года.