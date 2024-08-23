Тверская область, 23 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. К 950-летию летописного упоминания Торопца туристы и жители Верхневолжья получили возможность познакомиться с историей и достопримечательностями города в формате аудиоэкскурсии. В городе состоялась презентация бесплатного аудиогида «Городские легенды Торопца».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что Торопец, город с богатым культурным наследием и историей, обретает новое развитие. Согласно указу президента России Владимира Путина юбилей Торопца получил федеральный масштаб. При федеральной и региональной поддержке реализуются проекты по благоустройству города, развитию инфраструктуры, созданию новых точек притяжения для жителей и туристов.

Пешеходный маршрут аудиогида включает около 30 локаций, среди которых Красный остров, Корсунско-Богородицкий собор, памятник Учителю, воссозданные башни Торопецкого кремля и другие туристические объекты. В аудиогид также включены истории о легендарном дубе Александра Невского, посаженного в окрестностях Торопца молодым князем и его супругой сразу после венчания, об известном уроженце города Юрии Семенове, создателе орбитальной станции «Мир» и корабля-ракетоплана «Буран», и другие.

Виртуальный путеводитель разработан региональными Министерствами туризма и культуры в партнерстве с компанией МТС. Его составителем стала главный библиотекарь Тверской областной библиотеки им. Горького, аттестованный экскурсовод Людмила Соколова.

«История, события, выдающиеся люди Торопца — все это способствовало появлению аудиогида по городу», — рассказала Людмила Соколова. Она добавила, что Горьковская библиотека — главный хранитель всего, что связано с тверским краем. «И по Торопцу есть множество интереснейших и при этом достоверных источников, которые использовались в работе», — отметила Людмила Соколова.

Продолжительность аудиоэкскурсии составляет около часа. Аудиогид доступен на портале welcometver.ru.

Кроме того, в Торопце созданы две площадки — в центре и на въезде, где размещены стенды с QR кодом, который направляет в приложение.

Как отметил в Минтуризма, одна треть из 30 точек Торопца, охваченных аудиогидом — новые туристические объекты.

К 950-летию города проведено благоустройство одной из ключевых достопримечательностей — малого Торопецкого городища. Новые туристические объекты на улице Комсомольской — башни Торопецкого кремля и макет кремля — являются доминантой туристического маршрута по городу. Башни у Воеводского двора, Долматовская и Лисья были воссозданы на месте бывших башен кремля на «Красном острове».

Еще одна точка аудиогида — Базарная площадь города Торопца, которая является началом центральной улицы города — Советской (в прошлом Миллионная). Именно здесь расположились торговые ряды, где представлена местная продукция и сувениры.

Также гостей приглашают посетить туристско-информационный центр, который вскоре появится в Торопце. Здесь можно будет получить информацию о торопецких достопримечательностях и маршрутах, записаться на экскурсию и забронировать отель.