Москва, 23 августа, 2024, 12:10 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про пиво для медведя, бесстрашную бабушку-байкера и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

МВД по Красноярскому краю

Центральный федеральный округ

Крайне необычный вызов получили врачи «скорой помощи» в Москве. Они приехали к 76-летней бабушке, которая неожиданно пожаловалась, что не может уснуть без аудиокниги. Проблема в том, что она слушала ее на YouTube, а он стал барахлить. Врачи «вылечили» YouTube, передает «Первый Московский». Других жалоб у москвички не было.

Не менее оригинальную акцию спасения пришлось провести в Воронеже. Строители обнаружили, что на двадцатый этаж дома зачем-то забрела лиса. Пришлось вызывать волонтеров-экологов. Лису спустили вниз краном в клетке и затем отпустили в лес, пишет «Типичный Воронеж».

Калуга притворилась Алма-Атой и у нее получилось. Дело в том, что здесь снимают сериал, действие которого происходит в казахском городе. Сериал рассказывает о контрразведчиках в годы Великой Отечественной войны. «На первый взгляд, выбор нашего города для роли Алма-Аты выглядит довольно странным, но на самом деле, зеленая Калуга в центре которой нет очень высоких зданий, подходит на роль казахской столицы военных времен чуть ли не лучше густо застроенной небоскребами Алматы 2020-х», — одобряет выбор киношников «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

В Токсово Ленинградской области нашли 68 старых замороженных тел. Нашли в морге во время проверки. Некоторые тела хранились еще с 2019 года как невостребованные, т.е. их захоронением должно заниматься государство. Тела хранили в вагончике-рефрижераторе, причем из-за тесноты поставили вертикально. «Картина жуткая», — признается «У Петра за пазухой».

Тем временем в Коми решили, что надо сделать мероприятие по случаю изобилия грибов и придумали республиканский чемпионат «Грибной охотник». «Усы Печорина» узнали, что победителей выберут в трех номинациях: гриб-великан, семейная «охота» и команда «трудового коллектива». С нетерпением ждем результатов «тихой охоты».

Приволжский федеральный округ

Немало удивились жители Перми, увидев в городе, прямо рядом с остановкой, знак «Купаться запрещено». Воды рядом нет. Но «если увидите в этом районе людей в ластах — не удивляйтесь», шутит «Большая Пермь».

В Набережных Челнах подростки догадались раскрутить карусель с помощью пары электросамокатов. В результате девушка со свистом вылетела с безумно крутящейся карусели. «Итиль» справедливо полагает, что это очень серьезная заявка на премию Дарвина.

А в Саратовской области мужчина решил не изобретать ничего нового и обратился к седой старине: завел рабов для ухода за скотиной на ферме. Денег не платил и угрожал побоями. В рабстве трое мужчин находились с апреля, сообщает «Саратовщина». Теперь они на свободе, фермер — наоборот.

Пенсионерка из Башкирии получила штраф за езду на мотоцикле без шлема. Вышло все случайно: 69-летняя бабушка согласилась поучаствовать в съемках тематического видеоролика, который стал вирусным. Его посмотрели в ГИДББ и с профессиональной бдительностью заметили, что пенсионерка каталась без шлема. Ей отправили штраф. «Башкирский домовой» узнал, что нарушение было допущено только ради «искусства», а так женщина всегда надевает шлем.

Южный федеральный округ

Если вашему ребенку пришел протокол уголовного дела, как можно усложнить ситуацию? Лучший ответ дала жительница Сочи, которая прямо на глазах следователя съела протокол. По данным следствия, подросток распространял призывы к терроризму через интернет. Теперь кроме штрафа подростку в 100 тысяч рублей семье придется заплатить 40 тысяч рублей за создание препятствий деятельности следственных органов, удивляется «ЧП Сочи».

Северо-Кавказский федеральный округ

Женщина из Ставрополя вчистую «переиграла и уничтожила» назойливых кредиторов. Она не смогла вовремя вернуть займ, ее одолели коллекторы смсками и письмами с угрозами, передает «1777». Жительница пожаловалась в суд, коллекторов не только оштрафовали на 50 тысяч, но и присудили выплатить компенсацию за моральный ущерб: еще 10 тысяч рублей. Надеемся, этого хватит, чтобы погасить займ.

«Стрелы Казбека» рассказали о странном пожаре: на горе Машук сожгли надпись «Пятигорск» — визитную карточку города. За информацию о поджигателях обещают миллион рублей. «Визитную карточку» восстановят в ближайшее время. Хорошо бы из несгораемых материалов.

Уральский федеральный округ

На Ямале сделали необычный объект стрит-арта: художники стилизовали огромные бочки для горюче-смазочных материалов под местные консервы. «Округ белых ночей» передает, что среди прочего бочки приобрели вид банок тушенки из оленины, меда, варенья из шишек.

Сибирский федеральный округ

Что только ни делают с электросамокатами! В Красноярске подростки прикрепили их к ванне и дивану и прокатились в них. «Красноярский лев» сообщает ожидаемый итог акции: фото и видео разлетелись по социальным сетям, где их посмотрели полицейские, которые уже ищут участников «покатушек».

Житель Омской области поссорился с приятелем и решил похитить и убить его голубей.Убил семерых, забрал четверых, причем один ухитрился сбежать. «О чем говорят в Омске» узнал, что у «голубиного вора» уже были судимости за кражи, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь и голуби от него пострадали.

Там же в Омской области на автобусной остановке появился гроб. «Ничего необычного, просто гроб на остановке в Большеуковском районе», — иронизирует «Омск Live». Гроб пустой. Может быть, кто-то решил, что автобус ждать придется слишком долго и подстраховался заранее?

Помните грампластинки? Они не канули в Лету. В Новосибирске решили открыть завод по их производству. Выпускать будут до 100 тысяч пластинок в год. «Появление завода с грампластинками — это не анахронизм и не попытка угодить меломанам, а требование времени. В июне этого года ввозить в Россию винил запретил Евросоюз. Импортозамещение и в Новосибирске сработало», — объясняет «Зона 54».

Дальневосточный федеральный округ

Еще одну неплохую заявку на премию Дарвина сделал житель Камчатки, повстречавший в лесу медведя. Мужчина предложил косолапому выпить пива. По мнению канала «Мачо с Авачи», отличный пример слабоумия.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.