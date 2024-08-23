Тюмень, 23 августа, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Почётный строитель Тюменской области Михаил Родин погиб в ДТП. Об этом 23 августа сообщили в региональном Союзе строителей.

Союз строителей Тюменской области Михаил Родин

«В результате полученных в автомобильной аварии травм на 74-м году жизни скончался известный тюменский строитель и общественный деятель Михаил Иванович Родин, почётный строитель Тюменской области, генеральный директор ООО «Тюменская строительная компания», — говорится в сообщении на сайте союза.

Прощание с погибшим состоится 23 августа.

Михаил Родин родился 25 мая 1951 года в Рязанской области. В Тюмень переехал в 1970 году. Окончил Тюменский инженерно-строительный институт.

В 1987–1991 году избирался депутатом Тюменского горсовета. С 1992 года возглавил «Тюменскую строительную компанию».

Должность генерального директора «Тюменской строительной компании» Родин занимал с 1992 года. В 2013 году его избрали председателем Комиссии по экономическому развитию и поддержке предпринимательства Общественной палаты Тюменской области.