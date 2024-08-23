Москва, 23 августа, 2024, 08:17 — ИА Регнум. В Москве началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов. Во время него жители столицы ознакомятся с избирательным процессом, а специалисты проверят готовность и корректность работы системы электронного голосования.

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Принять участие в тестовом голосовании могут совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в Москве. Им предстоит ответить на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». В предложенном бюллетене будет доступно пять вариантов ответа, из них нужно будет выбрать один.

Получить электронный бюллетень можно онлайн на странице elec. mos.ru (при наличии полной учетной записи на портале mos.ru), а также при помощи терминала на любом из открытых участков. При этом бумажный бюллетень участники тестирования могут получить только на участке по месту постоянной регистрации, если он работает в этот день. Для очного голосования необходимо иметь при себе паспорт.

Во время онлайн-голосования специалисты проверят систему на корректность работы. Так, они испытают все её элементы, технологии и алгоритмы, а также проведут стресс-тесты на устойчивость на случай форс-мажорных обстоятельств, в том числе кибератак и других.

Как сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления.