Москва, 22 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Лето — время, когда многие отправляются на дачу, но теперь, чтобы оказаться на природе, достаточно прогуляться в центр Москвы, где расцвели настоящие оазисы. Ландшафтные дизайнеры, которые участвовали в украшении столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Сады и цветы», рассказали ИА Регнум о том, откуда черпают вдохновение, и как выбирают между теми или иными растениями.

mos.ru/Максим Денисов

Новый Арбат этим летом наполнился творческой атмосферой писательских дач образца 1930 годов. Профессионалы вдохновлялись картинами художника авангардиста Аристарха Лентулова. В саду можно найти лилейники, которые любили высаживать на участках, тысячелистники со злаками, много гортензий и шалфея.

Куратор площадки на Новом Арбате Елена Горская рассказала ИА Регнум, что при создании проекта опиралась на ассоциации при выборе растений.

«Если мы хотим вызвать у зрителя воспоминания про дачу, то мы стараемся подобрать растения, которые будут пробуждать эти эмоции», — говорит ландшафтный дизайнер.

Сады в центре Москвы временные, поэтому там можно дать волю фантазии, совместив несовместимое. Благодаря ежедневному уходу рядом могут существовать влаголюбивые и засухоустойчивые растения.

«Сад разделен на зоны, которые плавно перетекают из одной в другую», — отметила Горская. По ее словам, выставочные сады не имеют четких границ, поэтому при создании проекта дизайнеры продумывают план цветников и всей структуры сада, чтобы они перекликались с айдентикой места, существующими растениями, и приглашали зрителя пройтись по всему саду.

После того, как творческая работа закончена, за дело берутся профессиональные садовники под присмотром кураторов.

«У организаторов есть служба садовников, которая ежедневно ухаживает за растениями, а также заботится об их здоровье и декоративности», — добавила Елена.

Ландшафтный дизайнер на связи с организаторами фестиваля каждый день — несколько раз лично проверяла, как идут работы по уходу за садом. На площадках она слышала восторженные отзывы горожан и туристов, гуляющих в центре столицы.

«Когда я выхожу на замены цветов, много людей подходят и говорят: «Это вы придумали? Спасибо вам!», — поделилась Елена.

Она добавила, что гости говорят, какая красивая Москва, и радуются, что попали в период проведения фестиваля.

«Приятно, что людям это откликается, что это для них важно. Кто-то находит себе цветовые сочетания на дачу или в сад, те, у кого нет возможности поехать на природу, могут отдохнуть в городе в маленьких оазисах красоты и счастья», — отмечает дизайнер.

mos.ru/Максим Денисов

Лубянскую и Калужскую площади «украсили» ландшафтные дизайнеры Ольга Грибова и Анастасия Остроумова. В работе над последней они сделали акцент на экологию. Деревья, улетающие вверх в рамках проекта «Лесная небыль», призваны обратить внимание на сохранение лесов для будущих поколений.

«Нужно ценить природу, и если мы не будем обращать внимание на такие вещи как вырубка лесов, то может наступить точка невозврата, когда будем наблюдать деревья как в музее», — сказала Ольга, — Наша земля станет пустой — в ней не будет ценных пород деревьев, произойдет иссушение и опустынивание земель. Влаги для роста и развития растений не будет хватать, и земли начнут обедняться».

Наглядный переход из леса в пустыню получился благодаря необычным сочетаниям. Дизайнеры подобрали ассортимент таким образом, чтобы лесные растения — папоротники, рябинники, земляника, вероника, брусника и разные сорта осоки плавно переходили в сухую тему, которую наполнили такими растениями, как колосняк, овсяница и полыни, создающие образ перекати-поле.

По словам Ольги, сад на Лубянской площади получился столь насыщенным за счет того, что они использовали много ярких красок: малиново-розовый дербенник, который стал доминирующим акцентом, успокаивающий нежно-голубой котовник, розовые эхинацеи и освежающе белые лиатрисы.

«Мы играли с переходами и фактурами. С точки зрения вуали — это молиния, которая давала легкость, воздушность», — пояснила Ольга. Она отмечает, что это помогло создать в саду некую интригу.

«Также мы использовали гортензии — сейчас наступает период, когда они набирают осеннюю краску — это розовые цвета, малиновые», — отметила она. По ее словам, яркую тему подхватывает цвет листьев, который скоро будет переходить из зеленого в красные оттенки.

Сад на Лубянской площади создавали постепенно — сначала на 1,7 тыс. квадратных метрах высадили около 100 деревьев, примерно 1,5 тыс. кустарников и 20 тыс. цветов и злаков. Привозили их тоже в несколько этапов.

«Сначала создавали каркас — это были деревья. Они расположены на Лубянской площади в форме волны», — рассказала дизайнер ИА Регнум.

Так, есть существующий газон, который идет волнообразно, и чтобы соподчинить растения существующей площадке, дизайнеры поняли, что динамику линий и направление задает движение машин, людей.

«Здесь не хотелось никаких статичных форм, поэтому пошли по пути этой волны, то, что нам задавала сама площадь», — рассказала Ольга.

Чтобы за растениями было удобно ухаживать, Ольга и Анастасия спроектировали дорожку, которая проходит между крупномерных деревьев через весь сад. По ней можно ходить, поливать и ухаживать за растениями, а также приближаться к цветам вплотную, не повреждая их.

mos.ru/Максим Денисов

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» в этом году охватывает весь город. В столице появилось более 50 выставочных садов с прогулочными и лаундж-зонами и свыше 650 небольших цветочных объектов. Ими можно будет любоваться до наступления холодов.