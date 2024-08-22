Краснодар, 22 августа, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Готовность образовательных учреждений Краснодарского края к учебному году обсудили на совещании под руководством губернатора Вениамина Кондратьева. По словам главы региона, на безопасность школ и детсадов в 2024 году выделено более миллиарда рублей.

Пресс-служба губернатора Краснодарского края

«Это средства на видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, а также антитеррористическую защиту. Более 700 школ и детсадов оснастили системами автоматической противопожарной защиты. На всех объектах есть кнопки тревожной сигнализации, видеонаблюдение и металлоискатели, территории освещены», — подчеркнул Кондратьев.

В свою очередь вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что все учебные организации региона прошли проверку на готовность к новому учебному году. А в скором времени, 29 и 30 августа, состоятся всероссийские учения по антитеррору. В них примут участие работники школ, техникумов и колледжей.

О профилактике возгораний доложил первый замначальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин. По его словам, при подготовке к учебному году надзорные органы взяли на учет более 3,5 тысячи объектов, в том числе организации дополнительного образования.