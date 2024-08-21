Прага, 22 августа, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Неразорвавшуюся авиабомбу весом около 250 кг обнаружили на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в чешском городе Литвинове. Об этом 21 августа сообщило издание СТК со ссылкой на полицию.

Mil.ru Обезвреживание авиабомбы

Авиабомбу нашли во время раскопок в отдалённой части района. На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарной части и пожарно-спасательной службы Устицкого края. Осмотревшие бомбу сапёры пришли к заключению, что опасность взрыва велика и необходимо обеспечить подходящие условия для вывоза снаряда из города и последующей его ликвидации.

Концерн Orlen Unipetrol, которому принадлежит завод, временно приостановил производство. Представитель концерна Павел Кайдл уточнил, что на НПЗ началось немедленное отключение всех производственных и энергетических установок.

Из города эвакуировано 582 человека. Отмечается, что бомба останется на месте её обнаружения до 27 августа, затем сапёры начнут мероприятия по её обезвреживанию и ликвидации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Дрездене (административный центр Саксонии) эвакуировали 15 тыс. жителей города после обнаружения неразорвавшейся авиабомбы времён Второй мировой войны. Бомбу решили обезвредить на месте. Из-за операции по обезвреживанию в городе ограничили движение автобусов и поездов.

В январе 2023 года авиабомба времён Второй мировой войны была обезврежена в городе Фрайбурге (земля Баден-Вюртемберг). Были эвакуированы почти 4000 человек в западной части города, а также перемещены около 150 пациентов медучреждения.