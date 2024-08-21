Москва, 21 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Чемпионат мира по джигитовке стартует 24 августа на историческом выводном круге на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы.

Пресс-служба ВДНХ

«В борьбе за звание лучших сойдутся всадники из Палестины, Пакистана, России, Казахстана, Белоруссии, Франции, Йемена, Киргизии и Турции. Чемпионат проведут в рамках I Международного фестиваля национальных видов конного искусства», — говорится в публикации.

От каждой страны на выводном круге будут выступать по три человека в командном зачёте либо один в личном. Соревнования проведут по дисциплинам «Специальная джигитовка» (владение оружием) и «Вольная джигитовка» (трюковые элементы).

Лошадей для соревнований предоставят организаторы. Животных распределят с помощью жеребьёвки. Участники специальной джигитовки выберут оружие: шашку, саблю или меч. Они также смогут использовать пики.

25 августа пройдут соревнования по детской джигитовке, а также турнир по конной стрельбе из лука. Вход на все мероприятия свободный. Расписание соревнований опубликовали на сайте мэра Москвы.