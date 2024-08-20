Москва, 20 августа, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Сайт «Миллион призов» совместно с благотворительным фондом «Народный фронт. Все для победы!» открыл сбор средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Средства также можно направить на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Жители столицы могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов, каждый балл равен одному рублю. Пользователи могут перечислить городские (зелёные) баллы программы лояльности «Миллион призов» и призовые (красные) баллы, полученные в рамках акции #ВыбираемВместе2024 данной программы. Городские баллы начисляют за активное участие в электронных проектах Москвы.

Сделать пожертвование можно через сайт в разделе «Поощрения»: надо выбрать категорию «Благотворительность», а в качестве получателя баллов указать фонд «Народный фронт. Все для победы!». Отследить пожертвование можно на сайте фонда с помощью промокода, который получит благотворитель. Отчет обновляется один-два раза в месяц.

Ранее в рамках сбора для пострадавших в Курской области семей москвичи пожертвовали более семи миллионов рублей.

Благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы!» помогает военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий на новых и приграничных территориях, оказывает гуманитарную помощь населению, пострадавшему при военных действиях, а также подготавливает население к преодолению последствий гуманитарной катастрофы и вооруженного конфликта.

«Миллион призов» — сайт, где москвичи могут обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 партнёров-организаций, а также направлять средства на благотворительность. Участники городских проектов уже перевели в благотворительные фонды более 465 миллионов рублей. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».