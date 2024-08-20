Улан-Удэ, 20 августа, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Землетрясение интенсивностью до семи баллов произошло в Муйском районе Бурятии. Об этом 20 августа сообщил байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Михаил Метцель/ТАСС

Сейсмическое явление зафиксировано в 01:19 по местному времени (20:19 мск). Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался в 12 километрах от населённого пункта Северомуйск. По данным ЕДДС, в Северомуйске ощущались толчки силой до трёх баллов.

Все объекты и системы обеспечения в городе работают в штатном режиме. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Камчатке продолжается интенсивный афтершоковый процесс после землетрясения. Сейсмологи из Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ зафиксировали более 250 афтершоков. Эпицентр находился в 108 км от столицы региона — города Петропавловска-Камчатского.