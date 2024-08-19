Южно-Сахалинск, 19 августа, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, самовольно оставившего место службы в Приморском крае, к восьми годам лишения свободы. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости/ Илья Наймушин

Установлено, что мужчина 6 августа 2022 года без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в Приморском крае. Он поселился в Корсакове Сахалинской области. В военную комендатуру он вернулся лишь 28 февраля 2024 года.

«За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337, ч. 5 ст. 337 УК РФ, военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.

Обвиняемого лишили звания «старший прапорщик» и взяли под стражу в зале суда.

Как передавало ИА Регнум, в июле появилась информация о стрельбе в пункте временной дислокации под Белгородом. Военный, устроивший переполох, в результате сбежал. RT сообщал, что предварительной причиной стал бытовой конфликт. Официальных данных об инциденте не поступало.