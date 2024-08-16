Москва, 16 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес посетил научно-практический центр «ФосАгро» в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева. Там он ознакомился с проектами компании в области аграрного образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Экскурсию для бразильской делегации провёл заместитель гендиректора «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин. В том числе, они осмотрели лекторий, фито-класс, библиотеку и зону мастер-классов для практических занятий.

Ректор Тимирязевской академии Владимир Трухачёв отметил, что «ФосАгро» — первый индустриальный партнёр вуза. А открытый в 2020 году научно-практический центр компании стал ядром расширяющейся сети центров «ФосАгро». На сегодняшний день такие открыты в 21 аграрном вузе страны.

«Сеть образовательных центров «ФосАгро», которая охватила многие регионы страны, началась именно здесь, и именно здесь был дан мощный импульс популяризации аграрной науки», — сказал Трухачёв.

Михаил Стёркин, в свою очередь, подчеркнул, что сеть образовательных центров во главе с флагманским в Тимирязевке стала материально-технической базой программы «От руды до еды».

«Инвестируя в инновационные продукты для АПК, мы понимаем, что отрасли нужны продвинутые специалисты, которые способны внедрить новые решения в повседневную практику. Поэтому мы совместно с Минсельхозом РФ реализуем программу подготовки кадров для АПК «От руды до еды», обеспечивая бесплатный доступ к методически выверенной информации для аграриев по всей стране. К настоящему моменту программа охватывает 47 аграрных вузов, запущена онлайн-платформа Pro Agro Lectorium, образовательная экосистема которой постоянно расширяется», — добавил он.

Для студентов сформировали портфель из 420 видеолекций по агрономии, агрохимии, растениеводству, животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве и другим. С помощью платформы студенты получают доступ к современным знаниям и знакомятся со спецификой профессии, выпускники могут использовать лекции для старта на работе, преподаватели — для сверки знаний с актуальными научными наработками, а аграрии — для дополнительного обучения.

«В прошлом году Pro Agro Lectorium стал международным: мы запустили платформы на английском и португальском языках, специально для наших бразильских партнёров. Pro Agro Lectorium получил статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС», — отметил Стёркин.

Посол Родриго де Лима Баэна Соарес напомнил, что Бразилия является одним из мировых лидеров по производству и экспорту продовольствия Это стало возможным благодаря увеличению объёмов внесения минеральных удобрений, значительную часть которых местные фермеры получают из России.

«ФосАгро» уже давно работает с сельскохозяйственным сектором Бразилии. Россия является основным нашим поставщиком удобрений. Мы получаем из России около 28% нашей потребности в удобрениях, которые обеспечивают сельскохозяйственные культуры необходимыми питательными веществами и повышают нашу производительность», — сказал посол. Дипломат также указал на важность аграрного образования и отметил, что впечатлен работой «ФосАгро».