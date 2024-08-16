Сочи, Краснодарский край, 16 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В реку Мзымта в Сочи выпустили 40 000 мальков общим весом 153 кг краснокнижного черноморского лосося (кумжи). Экологическое мероприятие провела компания AVA Group совместно со специалистами рыбоводческого хозяйства АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

AVA Group

Выпуск мальков в реку прошел в соответствии с природоохранным законодательством под контролем уполномоченных органов власти. Проект по увеличению популяции черноморского лосося, который поддержала компания AVA Group, реализуется в рамках комплексного развития территории жилого комплекса «Летний» в Сочи.

Для AVA Group такие мероприятия — часть экологической программы по восстановлению редких видов рыб. Так, в 2023 году компания уже финансировала разведение мальков кумжи: тогда в естественную среду обитания выпустили 3000 мальков, выращенных до шестимесячного возраста. А в 2020 году при поддержке AVA Group в реку Кубань выпустили 126 500 единиц молоди стерляди. Кроме того, за последние два года при поддержке AVA Group в море было выпущено более сорока тысяч мальков.

«Говоря про нашу работу по разведению редких видов рыб хочется избежать клише вроде «это наша корпоративная социальная ответственность», но это так и есть», — говорит о проекте президент многопрофильного холдинга AVA Group Ваган Арутюнян. «Мы подходим к этому безо всякого формализма, четко понимая, что через поддержку социальных проектов можем напрямую влиять на экологическую обстановку регионов своего присутствия», — добавил Арутюнян.

Черноморский лосось (кумжа) занесен в Красную книгу, находится под охраной государства. Многие годы рыба являлась объектом промысла, что привело популяцию на грань исчезновения. Работа по увеличению численности и регулярный выпуск мальков приносит свои плоды — популяция лососевых в бассейне Чёрного моря постепенно увеличивается.