Москва, 15 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В столице с 23 по 28 августа пройдёт первая Московская международная неделя кино (ММНК). В программе — более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино− и анимационных проектов.

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«Мы активно работаем над развитием московского кинокластера, над позиционированием столицы как города кино», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. По его словам, Московская неделя кино — это беспрецедентное по масштабу мероприятие, в рамках которого состоится свыше 300 кинопоказов на более чем 30 площадках столицы.

В фокусе первой Московской международной недели кино — зарубежный кинематограф. Зрители увидят блокбастер из Индии «RRR: рядом ревёт революция». Фильм рассказывает о двух легендарных героях революции, и он полон динамичных сцен, которыми славится индийское кино. Кроме того, в программу войдёт индийский научно-фантастический фильм «Калки, 2898 год нашей эры», собравший рекордные кассы в прокате.

Китайский кинематограф будет представлен, в частности, военным фильмом «Король неба». В центре сюжета картины — история пилота, который проводит испытания сверхсекретных самолетов-истребителей.

Кроме того, во время ММНК зрители познакомятся с иранскими фильмами. В программу войдут философская и мистическая драма «Альцгеймер» режиссера Ахмеда Реза Мотамеди, которая впервые будет показана в России, а также фильм «Коммивояжер» о развитии отношений мужчины и женщины после того, как их дом стал местом преступления.

В рамках ММНК покажут и российские фильмы, и анимацию, в том числе исторический фильм «Суворов: великое путешествие» о знаменитом переходе русской армии через семь альпийских перевалов под командованием знаменитого полководца. Ценители русской культуры также смогут оценить документальное кино «Пермь. Балет. Опера», исследующее феномен успеха провинциального театра. В детской кинопрограмме представлен анимационный фильм «Чинк: хвостатый детектив», который рассказывает о маленькой обезьянке по имени Чинк, потерявшейся в большом городе.

В дни проведения ММНК все желающие по предварительной регистрации смогут посетить кинопарк «Москино» — крупнейший мировой комплекс площадок для натурных съемок. Участники смогут пройтись по Соборной площади Москвы, посетить Театр Гонзаго, а также оказаться в ковбойском городке и другой исторической эпохе.

ММНК проходит в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который представляет москвичам и гостям столицы главные инновации во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвящённые развитию одного из самых современных мегаполисов мира.