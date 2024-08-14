Магнитогорск, Челябинская область, 14 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Завершены работы по устройству каркаса детского крытого парка развлечений на территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске, создаваемого по проекту Института «Мосинжпроект» — генерального проектировщика общественного пространства.

АО «Мосинжпроект»

«Детский парк развлечений городского курорта «Притяжение», спроектированный столичными специалистами, обретает свое пространственное воплощение и очертания. В будущем здании единовременно смогут находиться около 1800 человек. В настоящее время завершен каркас парка — система несущих конструкций, обеспечивающих прочность, устойчивость и жесткость сооружения. Кроме того, возведен светопрозрачный ажурный купол, венчающий центральную зону сложной архитектурной формы здания», — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Глава инжинирингового холдинга добавил, что завершение возведения силового каркаса здания позволило приступить к возведению стен, установке витражных окон и устройству кровли.

Согласно разработанному проекту, после завершения основных конструкций необходимо выполнить работы по герметизации здания, монтажу внутренних инженерных систем, в числе которых электро− и водоснабжение, канализация, системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения, пожарной и антитеррористической безопасности, видеонаблюдение, слаботочные системы связи и автоматизации.

Проектом предусмотрена круглогодичная эксплуатация детского крытого парка. Само здание состоит из шести блоков, различающихся размерами и формой, в каждом из которых будут установлены развивающие аттракционы для детей разного возраста. Сооружения расположат вокруг атриумного пространства, накрытого куполом с защитой от осадков, при этом пропускающим достаточное количество солнечного света. Отделку фасада планируется выполнить алюминиевыми кассетами белого цвета с перфорацией, что в сочетании со сплошным витражным остеклением придаст зданию лёгкий парящий вид.

Также в будущем здесь предусмотрена инфраструктура для беспрепятственного перемещения по территории парка маломобильных групп населения.

В июле на городском курорте «Притяжение» Магнитогорска запустили светомузыкальный каскадный фонтан, размещённый около северного входа. Согласно проекту, разработанному специалистами проектного института холдинга «Мосинжпроект», дизайн нового объекта олицетворяет процесс плавления руды и её превращение в железо. В церемонии запуска фонтана приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Проект городского курорта «Притяжение» включает в себя множество уникальных объектов, которые становятся популярными достопримечательностями Урала, в их числе большое искусственное озеро с видовым мостом и всесезонный искусственный холм с горнолыжными трассами.

За годы работы специалисты холдинга «Мосинжпроект» разработали и реализовали ряд знаковых гражданских объектов столицы, таких как парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в «Лужниках».

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