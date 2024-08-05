Магнитогорск, Челябинская область, 5 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. В Магнитогорске ко Дню металлурга, который отмечался 21 июля, на территории городского курорта «Притяжение» запустили светомузыкальный каскадный фонтан, созданный по проекту Института «Мосинжпроект» — генерального проектировщика общественного пространства.

Р. Хусаинов (ГК «Притяжение»), Е. Рухмалев («Магнитогорский металл»), Анна Ведякина (пресс-служба администрации Магнитогорска)

«Светомузыкальный фонтан, спроектированный столичными специалистами, общей площадью более 3500 квадратных метров стал украшением городского курорта «Притяжение». Он состоит из нижнего, наклонного и верхнего яруса, а водные представления создаются с помощью 1700 струй, лазерных установок и более 7000 прожекторов подсветки», — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Функционирование фонтана обеспечивают 90 насосов, позволяющих основным струям бить на высоту до тридцати метров. Предусмотрена также возможность генерации пара и движение струй в разных контурах: пенные столбы, водопад, шатер, движущиеся струи, бегущая корона и другие конфигурации. До момента запуска фонтана были пройдены пусконаладочные работы с целью проверки технологического оборудования.

При разработке архитектурного решения фонтана проектировщики вдохновлялись образами металлургического производства. Весь дизайн фонтана олицетворяет процесс плавления руды и ее превращение в железо. В центре чаши верхнего яруса установлен арт-объект из стали, символизирующий железную руду. Кубы кристаллической решетки на нижнем ярусе — это образ металла. Эффектным дополнением композиции является технология живого огня: из специальных форсунок вырываются языки настоящего пламени.

Торжественная церемония запуска светомузыкального фонтана была приурочена ко Дню металлурга. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Проект городского курорта «Притяжение» включает в себя множество уникальных объектов, которые становятся популярными достопримечательностями Урала, в их числе большое искусственное озеро с видовым мостом и всесезонный искусственный холм с горнолыжными трассами.

За годы работы специалисты «Мосинжпроекта» разработали и реализовали проекты знаковых гражданских объектов столицы, таких как парк «Зарядье» с многофункциональным концертным комплексом и Дворец гимнастики Ирины Винер в «Лужниках».

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