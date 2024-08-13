Якутск, 13 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии второй день идёт снег, сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Telegram/Балабкина Бриф V

«В Момском и Эвено-Бытантайском районах Якутии, в горной местности, где водятся оленеводческие стада, второй день идёт снег», — написала Балабкина в своём Telegram-канале.

Местные жители распространяют фото и видео выпавшего снега в Якутии. По прогнозу синоптиков, в арктических районах республики в ближайшие сутки ожидается снежная погода, температура воздуха ночью будет минусовая.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3908611" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В двух районах Якутии второй день идёт снег

В публикации Балабкина также приводит слова чумработницы родовой кочевой общины «Магир» Екатерины Дьячковой. Она сообщила, что снег для жителей Якутии является радостью, они уже привыкли к такой погоде.

«После обильного снегопада в начале августа немного потеплело, и вот со вчерашнего дня снова наступили холода и пошёл снег», — заключила она.

31 июля в Кобяйском и Верхнеколымском районах Якутии выпал снег. Температура воздуха ночью приближалась к нулевой отметке, притом что центральное отопление летом не работает и жители указанных районов были вынуждены топить печи или включать электрические обогреватели.