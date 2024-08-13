Алупка, Крым, 13 августа, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Храм Архангела Михаила в Алупке в Крыму вновь открыл свои двери для прихожан после масштабной реставрации. В церемонии открытия храма приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Крыма Сергей Аксёнов и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Пресс-служба «Сбера»

«Сбер» участвовал в благоустройстве прилегающей к храму территории. Так, были обновлены фасады дома для служащих, реконструированы подпорные стены, выполнено озеленение территории, вымощены дорожки. На территории церкви построен амфитеатр для проведения культурных мероприятий и парковка. Эти преобразования сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма.

Церковь была возведёна в 1820 году. Храм представляет собой важный архитектурный и культурный памятник, обладающий уникальной исторической ценностью. Во время землетрясений и перестроек в XX веке он был сильно повреждён, сохранить здание церкви удалось благодаря неравнодушным меценатам.

Сегодня храм Архангела Михаила, признанный памятником архитектуры и истории, охраняется государством как объект культурного наследия народов России.