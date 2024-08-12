Минск, 12 августа, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Обстановка на границе Белоруссии с Украиной находится под полным контролем, пограничники несут службу в усиленном режиме, заявил официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Работаем очень плотно. Главной задачей является отслеживание каких-либо возможных провокаций с сопредельной территории», — сказал он в эфире «Минск — Москва».

Бычковский добавил, что усиленная работа сотрудников службы связана с нарастающими рисками диверсионных действий на территории Белоруссии. По его словам, противник намерен вести разведку территории республики, а также предпринимать попытки проникновения для оборудования в приграничье Белоруссии схронов со средствами поражения.

«Мы на это, естественно, вынуждены реагировать, усилив охрану государственной границы, в том числе задействовав не только пограничников, но и армейские подразделения», — заключил Бычковский.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях. Министр обороны страны Виктор Хренин добавил, что подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии получили задачи выдвинуться в район границы с Украиной.

Вечером 9 августа Лукашенко сообщил, что над территорией России и Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства республики в Костюковичском районе белорусские Военно-воздушные силы и войска ПВО привели в повышенную боевую готовность.