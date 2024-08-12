Москва, 12 августа, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Летняя благотворительная ярмарка прошла в посольстве Индии в Москве. Гостями мероприятия стали более 4,5 тыс. человек. Ярмарка состоялась при поддержке «Роснефти».

ПАО НК «Роснефть»

На главной сцене выступили танцевальные коллективы и инструментальные ансамбли. Кроме того, на территории посольства можно было найти товары индийских народных промыслов, торговые лавки с одеждой и обувью, украшениями, а также большой фудкорт с национальными угощениями.

Гости ярмарки могли принять участие в мастер-классах по индийским танцам и йоге. Другим популярным развлечением стала лавка художницы по росписи хной — мехенди.

Среди посетителей ярмарки прошел розыгрыш призов. Все вырученные средства от продажи билетов и индийских товаров будут направлены в детские дома Индии и России.

Организаторы надеются, что ярмарка сможет вдохновить россиян на поездку в Индию, изучение хинди, занятия йогой или индийскими танцами, а также поможет расширить культурные границы.