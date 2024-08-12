Москва, 12 августа, 2024, 17:42 — ИА Регнум. С 1 августа по 8 сентября в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» радио DFM и проект «Молодёжь Москвы» проводят фестиваль «Москва дружит». Мероприятия проходят в Парке Горького, где расположилась молодежная точка «Телепорт».

«Русская Медиагруппа»

В рамках фестиваля «Москва дружит» каждую пятницу и субботу на «Телепорте» проводятся объединяющие квесты, командные конкурсы и интерактивные викторины «Хитфан». Фестиваль ориентирован на молодежь, и он стал площадкой для поиска новых друзей и обмена положительными эмоциями.

«Для «Русской Медиагруппы» всегда большое удовольствие работать с молодежной аудиторией, — говорит директор по развитию холдинга Екатерина Касперович. — Мы проводим собственные мероприятия и поддерживаем партнерские акции, цель которых — создать для молодежи яркое интересное медиапространство».

По ее словам, молодежь — это невероятно отзывчивая активная аудитория, у которой можно многому научиться.

«Сегодня совместные проекты с «Молодежью Москвы» — одно из стратегически важных направлений нашей работы», — подчеркнула Касперович.

«Радио DFM всегда популярно у молодежной аудитории. Драйвовая танцевальная музыка, позитивный вайб позволяют нам говорить с этой аудиторией на одном языке», — подчеркнул программный директор радиостанции Михаил Кортиков. Он убеждён, что проект «Москва дружит» станет еще одним эффективным инструментом для привлечения молодой аудитории.