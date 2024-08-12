Тула, 12 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетил базы отдыха региона, где размещены прибывшие из Курской области.

Пресс-служба правительства Тульской области

В одной из них, в Алексине, размещен 51 ребенок, в том числе дети-сироты и дети с ограниченными возможностями. Для них организовано медицинское сопровождение, культурный и спортивный досуг.

«Туляки всегда отзывчиво относятся к соотечественникам и помогают тем, кто находится сейчас в сложной ситуации. Дети, прибывшие в регион, размещены на базе, где созданы комфортные условия для отдыха и занятий спортом. Мы делаем всё, чтобы им было удобно, спокойно и интересно. А с начала учебного года готовы и организовать для них образовательный процесс», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, по поручению Миляева Тульская область уже приняла около 300 жителей Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ. Они разместились в гостиницах и на базах отдыха. С ними работают медики, сотрудники МЧС и волонтеры. Кроме того, Тульская область направила в Курскую более 30 тонн гуманитарной помощи. По словам Дмитрия Миляева, в ближайшее время помощь будет расширена.