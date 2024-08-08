Тула, 8 августа, 2024, 12:39 — ИА Регнум. По инициативе врио губернатора Дмитрия Миляева вместе с жителями Тульской области была собрана и направлена помощь в Курскую область, пострадавшую от атаки ВСУ. В состав груза вошли питьевая вода, продукты питания, средства гигиены, электрооборудование, раскладные кровати, спальные принадлежности и другое.

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«Сейчас мы собрали все самое необходимое для жителей приграничных населенных пунктов. И такую работу продолжим», — подчеркнул замминистра по региональной безопасности Тульской области Анатолий Максиков.

Ранее, 7 августа, прошло внеочередное заседание оперативного штаба региона. Тульская область выразила готовность направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях Тулы. Кроме того, регион готов принять у себя порядка 500 жителей Курской области.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.

Ранее, 6 августа, украинские военные совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, которые действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов. По данным Минздрава РФ, в результате обстрелов травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шестеро детей.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что при атаке Киев задействовал до 1 тыс. бойцов, потери ВСУ составили 315 военных и 54 единицы бронетехники, включая семь танков. Он добавил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Глава государства назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты