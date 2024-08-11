Сургут, Югра, 11 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Острую кишечную инфекцию выявили более чем у 90 пациентов кардиоцентра в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Александр Артеменков/ТАСС

«Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно», — говорится в сообщении.

Отмечается, пациенты отравились продуктами питания, сейчас в медучреждении устанавливают поставщиков некачественной продукции и источник инфекции.

В департаменте уточнили, что на время противоэпидемических мероприятий приостановлена плановая госпитализация. Ожидается, что учреждение вернётся к обычному режиму работы в течение двух-трёх дней.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Москве с кишечной инфекцией госпитализировали 31 работника Черкизовского мясокомбината. Все пострадавшие употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников. Роспотребнадзор выяснил, что на многих полуфабрикатах и готовых блюдах не были проставлены сроки годности.