Москва, 8 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. В яхт-клубе Royal Yacht Club на севере Москвы 18 августа состоится регата Radio Monte Carlo. Мероприятие объединит деловых партнеров холдинга «Русская Медиагруппа», а также звезд эстрады, театра и кино.

«Русская Медиагруппа»

Регата входит в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, который состоится при поддержке спортивной платформы Фонда Росконгресс — «РК-Спорт». Она проходит уже в третий раз, становясь местом притяжения для представителей бизнес-индустрии, светских гостей и СМИ.

Участники регаты выйдут на воду на современных яхтах класса J/70. Каждую команду будет сопровождать опытный капитан. Формат гонок, в том числе дистанция, постановка генакера, будет определяться в день соревнований судейским комитетом в зависимости от погоды и силы ветра. Победителей гонок будут ждать призы от «Русской Медиагруппы» и партнеров холдинга.

Во время сбора гостей и самой регаты на площадке выступит кубинский певец Willie Key — первый кубинец в истории российского шоу «Голос», соавтор и исполнитель хита Леонида Агутина «Самба».

После соревнований участников регаты и болельщиков ждет развлекательная программа. В этом году мероприятие состоится в необычном формате кинорегаты. Вечером на сцену выйдут специальные гости — Алексей Чумаков, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора», которые своей музыкой создадут атмосферу праздника.

Завершится вечер уютным кинопоказом под открытым небом.

Регата Radio Monte Carlo была впервые представлена бизнес-сообществу и партнерам «Русской Медиагруппы» в 2022 году. Она открыла программу Восточного экономического форума. Мероприятие прошло в рамках направления «Русская Медиагруппа: Creative & Business», цель которого — создать новую площадку для взаимодействия представителей бизнес-сообщества и обмена опытом, а также выработки новых совместных решений по развитию российской экономики, в том числе музыкальной, туристической, спортивной и других индустрий.