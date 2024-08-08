Екатеринбург, 8 августа, 2024, 11:59 — ИА Регнум. В Доме кино Екатеринбурга состоялась церемония закрытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая». На несколько дней город стал местом встречи и объединения представителей двух исторических культур — Европы и Азии. На фестивале были представлены 24 игровых и документальных фильма из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии и других стран.

Церемония закрытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая»

За неделю, со 2 по 7 августа, фестиваль посетило более 10 тыс. человек. Жители Свердловской области впервые смогли, не выезжая в Екатеринбург, стать гостями «Одной шестой». Кроме столицы Урала, показы проходили ещё в трёх городах: Верхнем Тагиле, Первоуральске и Верхней Пышме.

Церемония закрытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая»

«В этом году мы убедились окончательно благодаря огромному количеству людей, которые приходили на показы, — Екатеринбургу, Свердловской области и России нужен фестиваль дебютов «Одна шестая», — отметил генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

Программный директор фестиваля Егор Москвитин и куратор программы неигрового кино Мария Готлиб поблагодарили гостей и жителей Свердловской области за аншлаг на всех показах.

«Я увидел, что мы интересны индустрии, мы притягиваем новости и мы важны дебютантам. Потому что в том числе в наших фильмах много любви и сделан фестиваль с любовью», — сказал Егор Москвитин.

Церемония закрытия III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая»

Ведущими вечера стали российский режиссёр Константин Статский и теле− и радиоведущая Анна Изюменко. Они объявили победителей основного конкурса по мнению жюри. Среди них в этом году — продюсер, режиссёр Том Уэллер (Таиланд), российский актёр Михаил Тройник, российский режиссёр Константин Статский, член Гильдии кастинг-директоров Мария Гоготова, продюсер, режиссёр Юрий Дорохин, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кино при Союзе кинематографистов, режиссёр Элла Тухарели, режиссёр монтажа Константин Ларионов.

В номинации «Лучший национальный игровой дебют» победу одержала российская картина «110» (Илья Михеев, Россия), а в номинации «Лучший национальный неигровой дебют» — «Мой друг — Сега» (Артём Гряник, Россия). Победителем в номинации «Лучший зарубежный игровой дебют» стала картина «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия), а в номинации «Лучший зарубежный неигровой дебют» — «Реквием по племени» (Марджан Хосрави, Иран).

Также зрители определили победителя среди серии показов — «Фильм о фильме». Им стал проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Специальный приз за «Лучший актерский ансамбль» вручила член жюри Мария Гоготова (член Гильдии кастинг-директоров). Им стал актёрский состав фильма «78 дней».

После объявлений победителей ведущие церемонии представили фильм закрытия. Им стала лента «Рыжий» режиссёра Семёна Серзина. Картину представил автор сценария Савва Минаев.

Фестиваль проходил со 2 по 7 августа 2024 года в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области.