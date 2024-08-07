Москва, 7 августа, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Военный корреспондент и репортёр ВГТРК Евгений Поддубный мог выжить при атаке FPV-дрона ВСУ на его автомобиль, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на команду эвакуации.

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Он уточнил, что, согласно этой информации, раненого военкора везут в госпиталь.

«Появились сообщения со ссылкой на команду эвакуации, что военкор Поддубный мог выжить при атаке FPV-дроном машины и его с ожогами доставляют в госпиталь», — написал он в своём Telegram-канале.

Рожин подчеркнул, что ему хочется верить в правдивость этих сведений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появились сообщения о гибели Евгения Поддубного. Об этом написали депутат Госдумы Михаил Делягин, военкор Александр Сладков и журналист Юрий Кот. Спецкор RT Валентин Горшенин распространил информацию о том, что в автомобиль Поддубного попал FPV-дрон. Вместе с тем официальных сообщений о смерти Поддубного не поступало.