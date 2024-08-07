Москва, 7 августа, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Гендиректора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова нашли мёртвым в московской квартире, сообщил 7 августа источник «Известий».

РИА Новости/Александр Натрускин Виталий Езопов

Бизнесмен не вышел на работу и не отвечал на звонки и сообщения. Его помощница обратилась в полицию.

По данным источника, гендиректор умер в собственной квартире на Осенней улице. Прибывшие на место полицейские нашли вместе с телом покойного баллон и трубку с надписью «Азот».

Виталий Езопов был основателем и генеральным директором компании «Мастертел» с 2000 года. IT-компания занимается управлением критической инфраструктурой в Москве и Московской области. Компания обслуживает порядка 10 тыс. клиентов.

По информации газеты «Коммерсантъ», в конце июня в компании начался корпоративный конфликт между Езоповым и бывшим первым замгендиректора компании Михаилом Беловым. Сообщалось, что речь шла о рейдерском захвате компании.