Москва, 5 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Власти Москвы в ходе программы реновации расселили свыше 730 домов, предоставив жителям новые квартиры. Об этом в понедельник, 5 августа, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Полностью расселены 733 дома, 162 из них — в этом году. Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры», —приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса мегаполиса.

Ефимов добавил, что к этому времени в Москве снесли 461 старый дом. На освободившейся территории возводят 115 жилых комплексов. За время программы реновации в эксплуатацию ввели 16 новостроек, возведённых вместо старых зданий.

Чиновник подчеркнул, что при расселении жителям предоставляют равнозначные квартиры по числу комнат, но площадь помещений в новых жилищах больше, так как там более просторные кухни и коридоры. Квартиры в ходе программы получили около 122,8 тыс. москвичей.

Как передавало ИА Регнум, председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков 5 августа сообщил, что при реализации программы реновации возведут многоквартирный дом в Бабушкином районе столицы. Всего в этом районе в ходе расселения получили квартиры 1,2 тысячи семей.