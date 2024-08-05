Москва, 5 августа, 2024, 08:30 — ИА Регнум. В Москве открылся масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», который продлится до 8 сентября. Как рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, фестиваль представляет собой диалог с москвичами о будущем города, где все желающие смогут узнать о достижениях и планах развития Москвы и высказать свои идеи и предложения.

moscow2030. mos.ru

В рамках фестиваля планируется провести свыше 35 тысяч мероприятий на более чем 30 площадках — экскурсий, лекций, практикумов, дискуссий и презентаций различных городских проектов и многое другое. Гости мероприятия могут узнать о достижениях столицы в отрасли градостроительства и городского хозяйства, планах по развитию транспорта, передовых технологиях в сфере здравоохранения и образования, креативных индустрий и спорта.

Собянин подчеркнул, что стратегической целью развития Москвы является создание лучшего города среди крупнейших мировых мегаполисов. По его словам, это амбициозная, но в то же время реальная и достижимая цель, особенно если рассматривать ее не в качестве конечной точки, а как постоянное движение вперед.

«В прошлые годы мы уже прошли немалую часть пути», — написал Собянин, отметив, что достижения мотивируют не сбавлять темп. «И, безусловно, устойчивое развитие города — ключевое условие успешного противостояния санкционному давлению, с которым мы столкнулись последние годы. Сильная Москва является надежным тылом и опорой России», — заключил мэр.

moscow2030. mos.ru

Для достижения этой цели мэр в 2023 году поставил задачу разработать стратегии развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы Москвы до 2030 года. Так, власти столицы организовали фестиваль «Территория будущего», на котором жители могут больше узнать о достижениях и планах развития Москвы и высказать свои идеи и предложения для развития города.

В Гостином дворе гостей ждет интерактивное мультимедийное пространство, в котором представлены новые технологии и инновации в социальной сфере, в том числе образовании.

В парке «Зарядье» Комплекс градостроительной политики и строительства столицы представляет выставку, гости которой смогут увидеть уже построенные объекты спортивных, образовательных, медицинских кластеров, современное жилье, дороги, благоустроенные парки и набережные.

moscow2030. mos.ru

В свою очередь в центральном выставочном зале «Манеж» открыта большая интерактивная экспозиция «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Гости смогут увидеть новейшие образцы подвижного состава железнодорожного и наземного транспорта, а также метровагон «Москва-2024».

Кроме того, в «Лужниках» создали большую площадку, которая передает атмосферу настоящего строительного объекта. Юные гости смогут принять участие в мастер-классах по архитектуре, инженерному делу и урбанистике, а 11 августа и 1 сентября — посетить концерт детей-блогеров и побывать на автограф-сессии.

moscow2030. mos.ru

«Желающие смогут приобрести продукцию столичных производителей — участников проекта «Сделано в Москве», потренироваться в управлении разными видами городского транспорта и создать собственный дизайн-проект станции метро», — рассказал Сергей Собянин. В рамках проекта «Сделано в Москве» также пройдет игра для юных предпринимателей на Болотной площади.

Для молодежи в точке «Телепорт» в течение фестиваля пройдут мероприятия, связанные с выбором профессии, в том числе карьерные консультации, интерактивное тестирование на эмоциональный интеллект. Кроме того, там же в течение 11 дней организованы велозаезды с искусственным интеллектом.

«Гости форума смогут заняться стрит-артом и посетить показы российских и зарубежных фильмов», — рассказал Сергей Собянин. Он добавил, что среди других развлечений — прогулка в голографическом лесу и поездка на электрокарах, проверка уровня финансовой грамотности и возможность при помощи VR-технологий попробовать себя в различных профессиях. «Также посетителям предложат погрузиться в метавселенную ВДНХ и на площадках в 10 московских парках узнать больше о том, как развиваются электронные сервисы столицы», — добавил он.

«Важнейшая тема форума — поддержка участников СВО и жителей новых регионов», — добавил мэр. На площадках форума развернуты пункты самой крупной городской благотворительной акции «Москва помогает».