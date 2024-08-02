Москва, 2 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Москве с 1 по 8 августа проходит форум «Территория будущего. Москва 2030», который станет масштабным диалогом с жителями столицы о будущем города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Не раз говорил о том, что стратегической целью развития Москвы является создание лучшего города среди крупнейших мегаполисов мира. Это амбициозная, но в то же время реальная и достижимая цель», — написал Собянин.

Мэр столицы добавил, что стабильное развитие города является основным условием для успешного противостояния санкциям, с которыми Россия столкнулась в последние годы. Сильная Москва является надёжным тылом и опорой для нашей страны, заключил глава города.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал 1 августа. Гостям мероприятия расскажут о футуристических проектах, передовых технологиях и программах, которые помогают преображать столицу. Также на фестивале представят инновации и достижения в области московской промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте. Всего горожан и туристов ждут более 30 площадок.