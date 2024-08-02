Токио, 2 августа, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что многие в стране поддержали его визит в Россию и считают его правильным.

AFLO/Global Look Press Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки

«Меня критиковали люди с низким уровнем понимания. Что тогда они предлагают делать с российско-японскими отношениями? Кто-то же должен что-то делать! В этот раз так же: для меня главное, что порадовались рыбаки», — цитирую его «РИА Новости».

По его словам, многие в Японии ему сказали, что именно в такие трудные времена его визит — правильный. Он добавил, что шуметь начали те в Партии обновления Японии («Ниппон исин-но кай»), кто «ничего не понимает во внешней политике и дипломатии».

Как передавало ИА Регнум, в России Судзуки провёл встречи с представителями МИД и Росрыболовства. Депутат попросил возобновить промысел морской капусты у острова Сигнальный и посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

Судзуки пробыл в России до 31 июля, в Японию депутат вернулся 1 августа. Это уже второй визит Судзуки в Россию, первый состоялся в октябре 2023 года. Судзуки стал первым депутатом парламента Японии, посетившим Россию после начала специальной военной операции на Украине.

В марте 2022 года МИД России заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора, так как Япония ввела односторонние ограничения в отношении России на фоне ситуации на Украине. Москва вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнёра Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.