Москва, 31 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в городе проходят мероприятия в стилистике ретро, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

РИА Новости/Игорь Руссак

4 августа в Зеленограде состоится джазовый концерт. В рамках мероприятия музыканты исполнят как современные, так и ретрокомпозиции. Советские и русские народные песни посетители фестиваля послушают 25 августа на набережной парка «Печатники».

Также каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению кокошников, который пройдёт 11 августа на Лужнецкой набережной. Кокошник являлся атрибутом допетровских женских нарядов, а в XIX–XX веках он стал символом культуры России, не теряя популярности вплоть до наших дней, говорится в материале.

Посетителям предложили приобрести изделия на ретроплощадке «Винтажный маркет», которая работает на Чистопрудном бульваре. На продажу выставлены старинные броши, печатные машинки, пионерские значки и другой антиквариат. Сообщается, что за два месяца проведения фестиваля жители и гости столицы купили более 27 тысяч предметов старины. Самыми необычными стали: дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для приготовления варенья, редкая брошь ювелирного завода «Красная Пресня».

С 1 июня по 8 сентября в столице проходит фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. На протяжении 100 дней по всему городу будут работать фестивальные площадки, включая бульвары, скверы, парки, набережные и не только.