Москва, 31 июля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили более 85 километров водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Работа ведется во всех административных округах.

Водопровод

«Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций», — отметил Бирюков. «В этом году запланировано строительство и реконструкция свыше 167 километров водопроводных и канализационных сетей, в настоящее время выполнено более 50% запланированных работ», — отметил заместитель мэра Москвы.

Нуждающиеся в обновлении участки сетей определяют в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. Решение о ремонте принимают после осмотра внутреннего состояния трубопровода.

Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность провести работы без отключения абонентов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

«Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение», — подчеркнул Пётр Бирюков.

С 2010 по 2023 год в столице было реконструировано 1267 километров водопроводных и 598 километров канализационных сетей, построено 230 и 140 километров сетей.