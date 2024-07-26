Ульяновск, 26 июля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва в одном из многоэтажных жилых домов в Ульяновске возросло до двух человек. Об этом 26 июля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

По предварительной информации, в доме произошёл взрыв газового баллона.

По информации МЧС РФ, в трёх квартирах дома вспыхнул пожар, в ликвидации которого принимают участие 68 человек и задействовано 22 единицы техники. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения в гостинице.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июля стало известно, что в многоэтажке в Ульяновске произошёл взрыв, после чего начался пожар. Уточнялось, что ЧП произошло на улице Корункова и в результате пожара один из подъездов заволокло дымом.

Позднее в этот же день стало известно, что при взрыве в Ульяновске погиб ребёнок, ещё трое взрослых пострадали. При этом уточнялось, что дом не газифицирован.