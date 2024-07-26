Москва, 26 июля, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стал не только праздником для москвичей и гостей столицы, но и импульсом для развития туризма. Об этом 17 июля заявил глава экспертного центра «Департамент государственного консалтинга» Григорий Добромелов.

TASS / EPA/YURI KOCHETKOV

«Лето в Москве» — это не только праздник для горожан, но и импульс для развития туризма. Подобные масштабные мероприятия влияют на экономику города и «повышают социальное самочувствие граждан», а также создают дополнительную привлекательность среды для иностранных и российских туристов», — привели его слова «Ведомости».

В это число входят туристы из Китая и государств Юго-Восточной Азии, которые после таких мероприятий убеждаются в том, что в столице России создана дружелюбная и безопасная среда, а её жители гостеприимны, уточнил Добромелов.

По словам эксперта, проводимые в городах фестивали благоприятно влияют на развитие в них малого и среднего бизнеса, а также дают городскому бюджету возможность, помимо затрат на организацию отдыха москвичей, получить прибыль.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля стало известно, что легендарные фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина проведут открытую тренировку на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!». Она состоится 29 августа в «Лужниках» и начнётся в 18:00.